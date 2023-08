La Puglia approva il Piano per il Diritto allo studio 2023 | quasi 10 milioni di euro stanziati

Mensa, trasporto scolastico: la Regioneil il Piano regionale per il Diritto allo studio 2023 e mette sul piatto interventi per complessivi 9.800.000 euro. Il provvedimento, adottato su proposta di Sebastiano Leo, assessore ......in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competentela ...Cuneo - Asti - Torino - Verbano Cusio Ossola - Novara - Alessandria - Biella - Vercelli -...La Camerale modifiche al Pnrr presentate dal ministro Fitto. Che assicura: 'Entro 2023 avremo i 35 ... Sono con noi, in ordine di scaletta, il governatore dellaMichele Emiliano, il ...

Scuola, la Puglia approva il Piano per il Diritto allo studio 2023 La Gazzetta del Mezzogiorno

Quasi 10 milioni di euro per mensa, trasporto e altri interventi scolastici, nonché contributi di gestione alle scuole dell’infanzia paritarie private ...Sarà in Puglia il primo polo di ricerca avanzata sugli usi medici della cannabis. Ad annunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili (M5S). «Le farmacie e le aziende sanitarie lo ...