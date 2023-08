La Protezione civile trasforma l'allerta in "pre allarme"

Il 'preallarme' è "alta probabilità di accadimento imminente" La fase operativa dell'Etna in eruzione sale a preallarme, secondo l'allerta del Dipartimento regionale dellasiciliana. Il 'preallarme' è "alta probabilità di accadimento imminente". "Per quanto concerne l'accesso alle aree sommitali valgono, per quanto oggi applicabili, le prescrizioni ...Il Dipartimento regionale dellasiciliana ha comunicato che la fase operativa per l'Etna è passata dal livello di "attenzione" a quello di "preallarme", cioè di "alta probabilità di accadimento imminente"."Per ...... Antonio Rizzo, che come ogni anno porta avanti la campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente, consegnando nel giorno di Ferragosto, personalmente con la, sacchetti ...

Il Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diramato un bollettino in seguito alle attività vulcaniche che negli ultimi giorni hanno portato anche alla chiusura dello scalo aeroport ...Il Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diramato un bollettino in seguito alle attività vulcaniche che negli ultimi giorni hanno portato anche alla chiusura… Leggi ...