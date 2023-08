La Promessa Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 agosto 2023 | Jana vuole uccidere il barone!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Scopriamo ledelledella Soap La, in onda su Canale5 nella settimana dal 21 al 25

Lava in onda su Canale 5 , nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00 . La Soap ci ... Scopriamo insieme ledegli episodi che saranno trasmessi 21 al 25 agosto 2023 . ...La: Jana vuole affrontare il Barone Eugenia ha confessato a Jana che il piccolo Marcos le è stato consegnato in fasce da suo padre. La ragazza si è quindi convinta che il ...La: Ledell'episodio di oggi 16 agosto 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 16 agosto 2023 - Leonor perderà la testa . La ragazza, ormai in preda alla più cieca ...

La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2023: Curro salva la vita di Leonor mentre Jana è pronta ad affrontare il Barone ComingSoon.it

Continuando con le anticipazioni de La Promessa, Jana sarà in punto di morte per colpa di Jimena, ma nonostante le sue condizioni siano preoccupanti Cruz e Petra pretenderanno che lavori. La servitù, ...Le anticipazioni de La Promessa fino al 22/8: Leonor vuole uccidersi e Curro la salva, Romulo e Pia chiedono a Jana di non fare indagini sul barone ...