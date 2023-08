(Di mercoledì 16 agosto 2023) A2023 laè aumentata dello 0,5%'area dell'euro e dello 0,4%'Ue, dopo il valore invariato di maggio. Lo rileva Eurostat. Il valore è in crescita dello 0,5% ...

A giugno 2023 laè aumentata dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue, dopo il valore invariato di maggio. Lo rileva Eurostat. Il valore è in crescita dello 0,5% anche in Italia, dopo ...*** E20: +0,5% mensilegiugno, - 1,2% annuo (RCO). 16 - 08 - 23 11:00:07 (0207) 0 NNNNIn Eurozona, laè risultata migliore delle attese a giugno, mentre PIL e occupazione del secondo trimestre sono state confermate in rialzo nella seconda lettura di Eurostat. A ...

La produzione industriale sale 0,5% nell'eurozona a giugno Agenzia ANSA

A giugno 2023 la produzione industriale è aumentata dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue, dopo il valore invariato di maggio. Lo rileva Eurostat. Il valore è in crescita dello 0,5% anch ...(Teleborsa) - La produzione industriale dell'Eurozona è risultata più forte del previsto a giugno 2023. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha ...