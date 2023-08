La prevendita di Shiba Memu ha quasi raggiunto i $ 2 milioni Il token è pronto per un esponenziale aumento di prezzo?

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha raccolto $ 2in una rapidaGli investitori sono rimasti entusiasti delle capacità di intelligenza artificiale didestinate a renderlo una potenza di marketingha un potenzialedeldel 1.000% man mano che il progetto guadagna popolarità Gli acquirenti di(SHMU) sono al di sotto dei 2di dollari per quanto riguarda il valore deiacquistati. Dal lancio dellapoche settimane fa, l’acquisto diè stato inarrestabile. È giusto dire che gli acquirenti hanno fatto un’enorme scommessa per la nuova meme in ...