La pena deve essere rieducativa | i Centri per uomini autori di violenza sono opportunità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) di Alessandra Pauncz* In riferimento al dibattito nato recentemente intorno aiperdi(Cuav), riteniamo sia importante fare chiarezza sulla funzione e natura di tali. L’obiettivo fondamentale nel lavoro con glidiè di interromperla attivando un processo di assunzione di responsabilità e consapevolezza. I percorsi devono avere una durata complessiva non inferiore ai sei mesi e vengono in genere condotti con incontri individuali e di gruppo. La tutela della vittima è prioritaria nell’attività dei Cuav, in accordo con la Convenzione di Istanbul: all’inizio, a metà e alla fine del percorso dell’uomo un’operatrice opportunamente formata contatta la partner, dopo averle chiesto il consenso, per ...