La Ong provoca il governo | la Trotamar III salperà a breve | “Per noi non esistono clandestini”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si chiamaIII: è il veliero che la ong tedesca ‘People in motion’ ha acquistato con una raccolta fondi.nel fine settimana da Licata, nell’Agrigentino, alla volta del Mediterraneo centrale. Ed è pronta a sfidare il. Ne dà notizia l’Agi. E’ una sfida continua. L’imbarcazione della ong tedesca è l’ultima in ordine di tempo a voler fare come gli pare. Su recuperi e sbarchi di migranti, le Ong insistono da mesi a non voler rispettare decreto e disposizioni delitaliano su soccorsi e porti di destinazione assegnati. L’equipaggio dellaIII chea giorni fa infatti sapere che ha intenzione di fornire assistenza alle imbarcazioni in difficoltà. Alle sue regole, ovviamente. In questi mesi ha collaborato con Sea-Watch nelle fasi di ...

Ho iniziato lavorando per laAlisei per quasi due anni in cui sono stato responsabile del ... Dopo questo periodo, lo Sri Lanka viene colpito da uno tsunami cheun'importante emergenza ...... cooperante internazionale della Fondazione MAGIS, ladei gesuiti - il conflitto in Sudan ha ...difficoltà di accesso del trasporto di strada dovuta all'imminente stagione delle piogge che...... ha riunito i membri del Gabinetto unito di transizione - l'organo di coordinamento politico dell'opposizione bielorussa - e i rappresentanti di più di 250, partiti politici e organizzazioni ...

La Ong provoca il governo, la Trotamar III salperà a breve: "Per noi ... Secolo d'Italia

È giusto avere un conto in una banca fossile No, per la ong britannica Christian Aid. Che sposta quasi 20 milioni di euro da Barclays ...