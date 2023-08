La nuova collezione di insetti firmata LEGO

Leggi su funweek

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’universocontinua la sua esplorazione del mondo naturale: dopo i bonsai e i fiori, arriva infatti unalinea diIdeas, The Insect Collection. Ideata dallo spagnolo José María Pérez Suero, laè il 50esimo prodotto nato dalla mente di un fan deie – come dice lo stesso nome – si basa sul mondo degli. Il set contiene infatti treprovenienti da diverse parti del mondo: la farfalla morfo blu, lo scarabeo ercole e la mantide cinese. Ogni insetto vanta la sua base studiata per rappresentarlo nel suo habitat naturale. La farfalla morfo blu (Morpho menelaus) si posa dunque su un ramo nella foresta amazzonica sudamericana, arricchito da un fiore e da un’ape. Con lo scarabeo ercole (Dynastes hercules) ci spostiamo invece in ...