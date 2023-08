(Di mercoledì 16 agosto 2023) Laper noi è undi Gianfrancesco Lazotti, con unache racconta le vicissitudini di alcune persone durante una serata in una balera, un sabato sera. Una commedia incentrata soprattutto sui personaggi che animano questa serata, che sono i più disparati, tra coppie e single. LadelLaper noi racconta una serata in una balera di Roma dove si intrecciano le vite di una donna, un pugile, uno studente, un carabiniere, un pregiudicato e quattro professoresse che vogliono concedersi una serata di svago. Tra chiacchiere e discussioni il tutto sarà alimentato da bugie, delusioni, musica e anche qualche ripicca. Ognuno dei personaggi delha qualcosa da recuperare c’è la donna che aspetta ...

Teresa Mannino, Cristiana Capotondi e una balera: su Rai Movie ... Io Donna

Stasera 16 agosto 2023 alle ore 21.10 andrà in onda il film intitolato La notte è piccola per noi sul canale Rai Movie. Il regista è Gianfrancesco Lanzotti che si è occupato anche di scrivere la ...Su Rai Movie "La notte è piccola per noi": la trama del film con Andrea Sartoretti, Thony, Michela Andreozzi, Cristiana Capotondi, Francesca Reggiani, Teresa Mannino.