La Nato smentisce Jenssen | ' Sosterremo l' Ucraina per tutto il tempo necessario'

capo di stato maggiore del segretario generale Jens Stoltenberg, secondo cui l'Ucraina potrebbe dover sacrificare territorio in cambio dell'adesione alla. Kiev ha definito l'idea "ridicola" e "...È quanto ha dichiarato all'emittente statale ucraina Suspilne un portavoce della, in commento alle parole di Stian Jenssen, capo di stato maggiore del segretario generale Jens Stoltenberg

Ucraina, la Nato smentisce l'ipotesi di cedere territori a Mosca Vatican News - Italiano

