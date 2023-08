La lirica piange la scomparsa di Renata Scotto Placido Domingo | “Una fuoriclasse”

Morta nella sua casa di New York, e non a Savona come annunciato in un primo momento, il mondo dellauno dei soprani più famosi al mondo: Renata Scotto. Nata nel 1934 a Savona è mancata questa notte all'età di 89 anni. Aveva debuttato appena diciannovenne nella "Traviata" proprio nella ...E' morta nella sua casa di New York, e non a Savona come annunciato in un primo momento, Renata Scotto e il mondo dellauno dei soprani più famosi al mondo. Nata nel 1934 a Savona è mancata questa notte all'età di 89 anni. Aveva debuttato appena diciannovenne nella Traviata proprio nella sua città. L'anno ...Savonauna delle donne che tanto ha dato alla sua città e alla musicanel mondo. Renata Scotto, 89 anni, si è spenta questa notte all'età di L'artista che ha calcato il palco di teatri come la ...

