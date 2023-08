La Federazione Russa lancia il rublo digitale

(Di mercoledì 16 agosto 2023) LaRussia scommette sulla moneta. Infatti la banca centrale di Mosca, oltre a varare l’aumento dei tassi dall’8,5 al 12%, ha avviato la Central Bank Digital Currency. Si parte con una fase sperimentale che interessa 13 banche e non più di un milione di risparmiatori in undici città sparse nella. Prima di diffondere ilbisogna attendere il 2025-26. Se uno Stato potrebbe trarre benefici da una valuta parallela, questo è la. Ilha risentito beneficamente del rialzo dei tassi. Infatti era quotato a 96 dollari sul mercato di riferimento di Londra a metà giornata ma le incognite rimangono tante. Mosca sta facendo i conti con le riserve valutarie congelate (300 miliardi per due terzi in Europa e il resto in ...

... 'I negoziati sullo status postbellico dell'Ucraina sono già in corso, ha detto Jensen, e non è l'unico a porre domande sulla possibile cessione di parte del territorio alla'. 'Non ...Le accuse arrivano dal capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica (RCBZ) delle forze armate della, il tenente generale Igor Kirillov. "Gli Usahanno ...Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della, Dmitry Medvedev. 'I loro discorsi sul fatto che è ora di sedersi al tavolo e avviare negoziati di pace sono solo una ...

G20: India non invita Ucraina a vertice Nuova Delhi, c'è la Russia Sky Tg24

Gli Stati Uniti “hanno iniziato a prepararsi a una nuova pandemia cercando mutazioni del virus”. Lo ha affermato il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica (RCBZ) delle f ...Niente G20 a settembre per l’Ucraina: l'India ha scelto di non invitare il Paese al vertice in programma il mese prossimo. Un elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 e citato da Sky ...