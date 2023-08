La Disney ha 4 problemi da risolvere

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 16 agosto 2023) No, schioccare le dita non basta più. Il guanto dell’intrattenimento infinito non funziona più come una volta. Perché non basta avere tra le mani tanti brand preziosi come gemme per polverizzare la concorrenza e imporre il proprio strapotere. Lo sa bene Mamma, che negli ultimi tempi non se la sta passando proprio benissimo. Qualche esempio? Un Marvel Cinematic Universe col fiato corto, un reparto animato surclassato dalla concorrenza e tante proprietà intellettuali non proprio tirate a lucido. Sì, Star Wars, stiamo parlando di te. E mentre il vecchio Indiana Jones zoppica al botteghino registrando una perdita di 100 milioni di dollari, i grandi successi del 2023 sono tutti fuori dai confini. Warner si lecca i baffi con il clamoroso fenomeno di Barbie, Illumination si sfrega le mani grazie agli incassi stratosferici di Super Mario Bros., ...