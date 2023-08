La bimba precipitata in un dirupo è in ospedale a Trento

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Una bambina di 3 anni èin unmentre assieme ai genitori stava passeggiando lungo la 'Viel del Pan' (il sentiero del pane) a Canazei in Trentino. La piccola,mentre si trovava sul sentiero 'Viel del Pan' nei pressi del rifugio Fredarola nella zona di Canazei in Val di Fassada, è stata soccorsa e portata in. La, originaria di Montebelluna in provincia di Treviso, si trovava su un grosso masso quando è caduta per diversi metri atterrando sull'erba del pendio sottostante. Sul posto è intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che ha soccorso la bambina, nel frattempo sempre rimasta cosciente. Il sentiero 'Viel del Pan' è una delle escursioni in quota più apprezzate della Val di Fassa e delle Dolomiti. Il 'Viel del Pan' era un'antica via ...