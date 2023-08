Kiev rivendica per la prima volta gli attacchi al ponte di Crimea | ' Ne seguiranno altri'

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ucraina, il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) hato per laglidi ottobre 2022 e dello scorso luglio aldi. La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla ...

Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e del mese scorso al ponte di Crimea.

La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla Sbu i video dell'attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si ...Il Servizio di sicurezza civile ucraino ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi al ponte di Crimea.