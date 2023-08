Kiev prepara una lunga lotta | La guerra non finirà la prossima primavera

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo la polemica per le dichiarazioni di un funzionario Nato sull'ipotesi di cessione di territori, respinta come "ridicola" da, il caso dell'India che non invita l'Ucraina al G20 e non esclude la Russia. Attacchi in Crimea rivendicati dall'Ucraina in un video