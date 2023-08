Kiev | i droni Sea Baby costruiti in un impianto sotterraneo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA, 16 AGO - L'Ucraina produce in uno stabilimentomarini 'Sea' utilizzati negli attacchi contro il ponte di Crimea: lo ha detto il capo del Servizio di sicurezza civile di ...

L'Ucraina produce in uno stabilimento sotterraneo imarini 'Sea Baby' utilizzati negli attacchi contro il ponte di Crimea: lo ha detto il capo del Servizio di sicurezza civile di(Sbu), Vasyl Maliuk, in un commento alla Cnn.Servizio di sicurezza dipubblica le foto deimarini Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e del mese scorso al ponte ...Finoraaveva tenuto un basso profilo sugli attacchi al ponte di Crimea (o ponte di Kerch), ...segna un tentativo 'insolitamente diretto' di allertare Mosca sulla minaccia che questi nuovi...

Guerra in Ucraina, Kiev rivendica gli attacchi al ponte di Crimea: il video dei droni Sky Tg24

Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sull'Iran affinché smetta di vendere droni da guerra alla Russia ... russi sanzionati e ha ribadito il sostegno di Praga all'ingresso di Kiev nell'Ue e nella ...© Reuters. Un magazzino di grano pesantemente danneggiato dall'attacco di un drone russo è visibile in un complesso di un porto sul Danubio, nel contesto dell'attacco russo all'Ucraina, nella regione ...