Kiev denuncia avanzata droni russi sul porto di Izmail

L'Ucraina ha denunciato questa notte la presenza massiccia di droni kamikaze russi in sorvolo sulla foce del Danubio in direzione del porto di Izmail, snodo cruciale al confone con la Romania per la

Roma, 16 ago. (askanews) - L'Ucraina ha denunciato questa notte la presenza massiccia di droni kamikaze russi in sorvolo sulla foce del Danubio