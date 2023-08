Kerry Washington era sul punto di lasciare Hollywood | Ho sempre cercato di non essere un' attrice

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La protagonista di Scandal ha raccontato di come fosse stata più volte suldiil mondo die dedicarsi ad altro. Nel corso degli anninon le ha mai mandate a dire, anche quando si è espressa in prima linea contro la legge anti aborto in Texas. Di recente l'vincitrice agli Emmy ha rivelato distata più volte suldiil mondo die di come fosse per lei fondamentale leggere le sceneggiature dei progetti a cui prendeva parte. "Per tutta la mia vita hodi nonun'. Erosuldi abbandonare, poi mi arrivava qualcosa di straordinario ...

Nel corso degli anninon le ha mai mandate a dire, anche quando si è espressa in prima linea contro la legge anti aborto in Texas . Di recente l'attrice vincitrice agli Emmy ha rivelato di essere stata ...In Django Unchained , Jamie Foxx einterpretano per la seconda volta una coppia sposata: la prima era stata proprio in occasione di Ray, in cui i due vestivano i panni ...Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 14 agosto Ray (Drammatico, Musicale, Biografico) in onda alle 21 su Iris , un film di Taylor Hackford, con Jamie Foxx,, ...

Kerry Washington era sul punto di lasciare Hollywood: "Ho sempre ... Movieplayer

La protagonista di Scandal ha raccontato di come fosse stata più volte sul punto di lasciare il mondo di Hollywood e dedicarsi ad altro.