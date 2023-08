Kate Middleton | notte di festa al “rave” | cibo elegante e una mancia esorbitante

(Di mercoledì 16 agosto 2023)sa come fare. Lo dimostrano in queste ora i dettagli emersi dal Festival a cui ha partecipato nell’Houghton con gli amici durante il fine settimana. La Principessa del Galles si è goduta la musica dance del “” (così lo chiamano i tabloid inglesi) a cui ha partecipato. L’Houghton Festival è un grossissimo appuntamento per gli appassionati di musica, che quest’anno ha radunato circa 12.000 persone. Inoltre, la Principessa ha così ripagato con la stessa moneta il marito William, immortalato a giugno in un club a Londra.al Festival: la serata al ristorante Sembra che la partecipazione diall’evento sia stata decisa all’ultimo minuto. Secondo quanto riferisce il The Mirror, si trovava a cena con i suoi amici Marchese e Marchesa ...

in blazer verde menta a Wimbledon, omaggio a Lady D Comodo ma sofisticato, l'abito/tunica con strato superiore di pizzo firmato Beatrice B è un pezzo chiave da sfoggiare lungo tutta la ...... Il principe William batte Harry: negli Usa è più popolare del fratello (che ci vive) › Tensioni a Buckingham Palace: c'è davvero la regina Camilla dietro i post velenosi suUn ...Accanto a sua moglie Mirka e alla Principessa e futura Regina. Ha assistito ai match sul Campo Centrale di Wimbledon. A Elena Rybakina, allora detentrice del titolo, e soprattutto ad ...

Kate Middleton, mancia da 800 euro al ristorante: la principessa al Festival musicale (senza William). «Era di ilmessaggero.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Kate Middleton ha partecipato all’Houghton Festival nel Norfolk con alcuni amici; assente il principe William.