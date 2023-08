Kata | lo zio della bambina scomparsa a Firenze resta in carcere per il racket degli affitti nell’hotel occupato | “Può reiterare i reati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023)inAbel Alvarez Vasquez, 29 anni, zio materno di Mialeya Chicclo Alvarez, per tutti, laperuviana di 5 anni che èil 10 giugno scorso. L’uomo è finito in manette nell’ambito dell’inchiesta su un presuntonell’ex hotelAstor. Secondo il gip del tribunale di, Angelo Antonio Pezzuti, sussiste il pericolo di reiterazione del reato per Alvarez Vasquez. Il giudice ha preso la stessa decisione anche nei confronti di altri due indagati: Carlos De La Colina Palomino e Nicolas Lenes Aucaucasi. Per un quarto indagato, Carlos Manuel Salinas Mena, 63 anni, il gip ha accolto la richiesta di attenuazione ...