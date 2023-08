Juve | UFFICIALE | Rovella ceduto alla Lazio La formula e l'incasso

... il comunicato Dopo le parole del presidente dell'AIC Umberto Calcagno di questa mattina sul caso Bonucci, laha risposto con una nota. Ecco il messaggio del club bianconero. ...Nicolò Rovella lascia la Juventus per approdare alla Lazio, è. Il centrocampista arriva in biancoceleste, come comunicato dal club capitolino: " La S. S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus F. C. e il calciatore Nicolò Rovella per ...Juventus - Bonucci, i bianconeri escono allo scoperto. Ecco la notadel club sulla questione che vede protagonista il difensore Laprende posizione. E lo fa con un comunicatosul proprio sito. La società bianconera entra nel merito della questione Bonucci, dopo le notizie venute fuori negli ultimi giorni. 'Juventus ...

Bonucci, Juve risponde all'Aic: comunicato ufficiale del club bianconero Tuttosport

Nicolò Rovella lascia la Juventus per approdare alla Lazio, è ufficiale. Il centrocampista arriva in biancoceleste, come comunicato dal club capitolino: "La S. S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus F. C. e il calciatore Nicolò Rovella". Dopo essere sbarcato a Roma nel corso della mattinata odierna, pochi minuti fa è arrivata anche l'ufficialità: Nicolò Rovella è un nuovo centrocampista della Lazio. Reduce dalla stagione in prestito al Monza, il calciatore classe 2001 lascia definitivamente la Juventus, club che l'aveva acquistato.