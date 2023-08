Juve | UFFICIALE | replica all'Aic sul caso Bonucci | 'Noi corretti | pronti a difenderci nelle sedi competenti'

3 Con un comunicato, la Juventus replica alle dure parole prounciate da Umberto Calcagno, presidente dell'Aic , sul caso riguardante Leonardo Bonucci: 'Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza ...in una nota, il club bianconero, a proposito del caso Bonucci. "Inoltre, Juventus Football Club - si legge ancora nella nota - si auspica che la problematica della definizione di un ...Triennaleper Alessandro Del Piero: ecco cosa cambia per il suo ritorno alla Juventus. Le ultime novità sull'ex capitano Si è parlato molto di un suo possibile ritorno, in vesti diverse da quelle che ...

Bonucci-Juve, il club si difende: il comunicato ufficiale Corriere dello Sport

Dopo la presa di posizione dell'Associazione calciatori a sostegno di Bonucci, con le parole del presidente Umberto Calcagno che all’Ansa ...Calciomercato Juventus, Giuntoli non ha nessuna intenzione di mollare la presa e sarebbe pronto all'offerta da 40 milioni di euro per il pupillo di Allegri ...