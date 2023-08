Ferragosto di fuoco. Le temperature non c'entrano e non è neppure la più originale delle frasi. Ma è quello che sta succedendo sull'asse Torino - Sassuolo per Domenicoalla Juventus . Il giocatore è carico perché da una parte sta vivendo un meraviglioso momento personale, con la nascita del secondo figlio, dall'altra sente che questa può essere l'estate ...Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 16 agostoL'Inter non si ferma e ...della Juventus per: primi ...... tutto su Paquetá 18:37 Ufficiale, Neymar all'Al - Hilal 14:05 Inter, continua la telenovela Samardzic 13:58 Roma, bagno di folla a Ciampino per Paredes e Sanches 12:36 Juventus,obiettivo ...

Juve-Berardi, due problemi e un dubbio: il difensivista Allegri può tramutarlo in un acquisto inutile ...Domenico Berardi aspetta la Juve, il giocatore del Sassuolo ha l'accordo di massima con i bianconeri e aspetta che la formazione emiliana lo liberi. Nessuna volontà di scontrarsi con ...