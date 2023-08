Juve Alessandria 5-0 | successo bianconero nell’ultima amichevole estiva

(Di mercoledì 16 agosto 2023)5-0:per la squadra bianconera inprima del campionato Laha vinto 5-0 l’ultimo test prima dell’esordio in campionato in casa dell’Udinese (a porte chiuse) contro l’. Nel primo tempo erano andati in gol Rugani (doppietta) e Pogba che si è rivisto in campo per la prima volta dopo l’infortunio, schierato alle spalle di Vlahovic. Nella ripresa hanno segnato Fagioli, prima che lo stesso numero 9 serbo arrotondasse ulteriormente il risultato.

5 - 0: successo per la squadra bianconera in amichevole nell'ultima estiva prima del campionato Laha vinto 5 - 0 l'ultimo test prima dell'esordio in campionato in casa dell'...Si chiude con un 5 - 0 all', squadra di serie C ,il pre - campionato della Juventus. Nell'allenamento congiunto che si è disputato alla Continassa, infatti, i bianconeri hanno realizzato un pokerissimo nel derby ...Dopo il primo tempo laconduce 3 - 0 sull': autori delle reti bianconere Daniele Rugani , che ha messo a segno una doppietta, e Pogba . Ne secondo tempo, si sono aggiunte anche le ...

Pogba segna e i tifosi Juve sognano: test con l’Alessandria, la formazione Tuttosport

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del mercato bianconero e delle linee che la squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe seguire ...Sprazzi di vero Paul Pogba nell'ultima amichevole della Juventus in vista dell'inizio del campionato. I bianconeri hanno battuto per 5-0 l' Alessandria al termine dell'allenamento congiunto con la ...