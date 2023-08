Jia Ruskaja | luci e ombre sulla danzatrice del duce

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) In uscita il libro scritto dallo studioso e musicologo Gianluca Bocchino, sostenuto dal Mic- Spettacolo dal Vivo Esotica, affascinante, volitiva, diva del cinema muto prima di essere amata dalle star del futurismo, da Balla a Depero, a Prampolini. Natali russi e illustri (era nata a Kerc, in Crimea, figlia di un ufficiale dell’esercito dello zar), fuggì adolescente dalla Rivoluzione di Ottobre attraverso il Mar Nero, Costantinopoli, la Grecia, l’Egitto per approdare in Inghilterra. Aveva solo 18 anni e in una intervista dichiarò convinta: “E’ un romanzo la mia vita… e sono così giovane”. Gianluca Bocchino, giovane ricercatore e musicologo, ha dedicato oltre 5 anni di studi e accurate indagini su fonti e materiali inediti per decriptare l’enigma Jia, ‘Io sono russa’, fondatrice dell’Accademia Nazionale di Danza, unica istituzione coreutica in Italia, con il ...