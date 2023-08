Il mondo del motorsport e della Formula 1 in particolare, sono in ansia per il grido d'allarme lanciato dall'ex pluricampione del mondo,. In una recente intervista con i media inglesi il tre volte iridato in F1, che poco più di due mesi fa era stato colpito da un ictus , ha ammesso di avere avuto i primi segnali di un ...teme di avere la demenza Con la sua solita schiettezza,parla apertamente delle proprie condizioni di salute. Dopo l'ictus che lo ha colpito a inizio giugno, il tre volte ...... BRM 1963 Jim Clark, Lotus - Climax 1964 Jim Clark Lotus - Climax 1965 Jim Clark Lotus - Climax 1966 Jack Brabham, Brabham - Repco 1967 Jim Clark, Lotus - Ford 1968, Matra - Ford 1969 ...

Jackie Stewart festeggia il mondiale sotto il sole di Ferragosto

Lo sa bene Sir Jackie Stewart, il leggendario pilota scozzese che il 15 agosto del 1971 ricevette l'alloro in testa e si fece cospargere di champagne, sotto al podio del circuito dell'Österreichring, ...Il tre volte campione del mondo di Formula 1, sir Jackie Stewart in un'intervista ha ammesso di aver i primi sintomi di un principio di demenza dopo l'ictus che lo ha colpito lo scorso maggio ...