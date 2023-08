(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ferragosto ischitano eno, i carabinieri svolgono un servizio straordinario di controllo dell'area marina con la preziosa collaborazione del personale in motovedetta. Obiettivo il...

Controlli serrati nel mare di. Dopo i recenti incidenti tra imbarcazioni, i carabinieri hanno concentrato la loro attenzione sul traffico dei natanti intorno alle due isole napoletane. Numerose le imbarcazioni .... I recenti e gravi incidenti in mare hanno irrimediabilmente spostato l'attenzione verso la sicurezza marittima. E nel Ferragosto ischitano e procidano, i carabinieri della compagnia locale ...Le segnalazioni sono arrivate da Messina e Palermo, e poi anche da altre zone del paese: Livorno (a poche miglia dal porto), Sardegna, Puglia (in zona Salento), Capri,. Ed è allerta ...

Ischia e Procida, controlli in mare: multe a barche ad alta velocità tra i bagnanti ilmattino.it

Ferragosto, il bilancio dei controlli tra Procida e Ischia. In 16 trovati in possesso di sostanze stupefacenti "per rilassarsi" ...E nel Ferragosto ischitano e procidano, i carabinieri della compagnia locale hanno svolto un servizio straordinario di controllo dell'area marina con la ...