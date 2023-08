Inzaghi | 'Sarei stato felice Fabian fosse andato all'Udinese'

Se non avessi parlato con lui magari nonvenuto qui, è stato fantastico con me. Mi ha ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti BOMBER I 50 anni di Pippo: una vita per il gol Più di 200 reti tra ...Mi ha convinto spiegandomi che è un Paese che vive per il calcio e mitrovato bene: mi ha ... vedi anchegioca con le coppie: c'è anche SamardzicMODULO - 'Ogni tanto col Borussia Monchengladbach abbiamo giocato col 3 - 5 - 2, anche se è diverso da quello di. Devo capire bene come funziona e i movimenti dei compagni'. RICORDI - 'Di ...

F. Inzaghi: "Sarei felice se Fabbian andasse all'Udinese. È la dimensione ideale per crescere" TUTTO mercato WEB

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Come riferisce Di Marzio la trattativa Samardzic sarebbe ora definitivamente saltata, e l’Inter sul calciomercato è chiamata a trovare nuove soluzione per regalare ad Inzaghi un centrocampo ben ...