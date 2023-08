Intesa Sanpaolo | Nargi | Plafond di 5 miliardi per le Zes del Mezzogiorno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “La banca continua a sostenere le imprese del territorio che investono per migliorare la propria competitività su nuovi mercati e per governare i processi di transizione ambientale e digitale”. Lo afferma Giuseppe, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia diin merito alla presentazione sui dati dei distretti industriali del Sud che presentano un incremento dell’11 per cento nel primo trimestre 2023. “Nelstiamo lavorando per favorire ulteriori insediamenti produttivi nelle Zes, alle quali abbiamo dedicato undi 5di euro e un desk di consulenza specialistica. Ci tengo inoltre a ricordare che il nostro Gruppo, ribadendo la vicinanza ai territori in cui opera e l’attenzione verso le necessità delle popolazioni, a seguito dei ...