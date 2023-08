Inter-Samardzic | l' affare è saltato

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lazarnon sarà un giocatore dell'. L'è definitivamentedopo la rottura clamorosa di settimana scorsa. Ricordiamo che, Udinese ed i procuratori del giocatore avevano trovato un accordo ed il giocatore aveva addirittura svolto le visite mediche. Al momento della firma però il colpo di scena: il padre-procuratore si è presentato in sede con nuove richieste economiche e contrattuali. L'si è subito opposta ad ogni modifica; per giorni si è cercato un punto di incontro fino alla fine della trattativa di stamane.

Sponda, si è consumato il ritorno dopo 14 anni il ritorno di Arnautovic mentre perè arrivato il momento del dentro o fuori dopo il braccio di ferro con l'entourage del calciatore ...: non si fa. Vani gli ultimi tentativi di riaprire il discorso ., Sensi sfrutta l'occasione: può essere riconfermato .torna a Udine solo di passaggio: dove potrebbe ...

