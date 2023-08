Inter-Samardzic | affare saltato Adesso ci sono West Ham | Napoli e Juventus

... e uno di questi ha recentemente coinvolto l'interessante giocatore dell'Udinese, Lazar. Dopo voci e speculazioni che circolavano riguardo a un possibile trasferimento all', sembrava ...Arnautovic - classe 1989 - aveva già indossato la maglia dell'nella stagione 2009/2010. Intanto, restando in casa nerazzurra, sembra esser definitivamente saltato l'arrivo di Lazar...Commenta per primo Punto e a capo. Lazarresetta tutto e riparte. La trattativa con l'è saltata nonostante il giocatore fosse entusiasta di giocare in nerazzurro: a bloccare tutto è stato il padre del giocatore che dopo aver ...

Clamoroso, Samardzic-Inter non si farà. L'affare è saltato La Gazzetta dello Sport

Dopo una trattativa condotta per lungo tempo per puntellare il reparto di centrocampo, il calciomercato Inter coglie sviluppi improvvisi relativi alla vicenda Lazar Samardzic. Dopo aver raggiunto ...L'Inter grande protagonista del calciomercato di metà agosto. Ai nerazzurri serviva un attaccante di livello per affiancare 'El Toro' ...