Inter | salta ufficialmente la trattativa per Samardzic

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Le ultime sullaper il trasferimento di Lazardall’Udinese all’. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe definitivamenteta latra l’e Lazar. Di seguito la ricostruzione del quotidiano.- L’in questo momento è lontana da, fuori dalla, assicurano in viale della Liberazione. I dirigenti nerazzurri riflettono sulla permanenza in mediana di Stefano Sensi, autore di un grande precampionato e valutano le eventuali altre situazioni che il mercato proporrà.

Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe definitivamente saltata la trattativa tra l'e Lazar Samardzic. Di seguito la ricostruzione del quotidiano. ...Commenta per primo E' saltata la trattativa tra l'e Lazar Samardzic. In aggiornamentoCalciomercato, non solo Beto: '' un altro obiettivoAltro nome finito nei radar di Marotta e Ausilio è stato quello di Folarin Balogun dell'Arsenal. Nel mirino di molti club europei, il suo ...

Inter, salta la trattativa con Samardzic | Primapagina Calciomercato.com

Milano, 16 ago. – (Adnkronos) – Salta la trattativa tra l’Inter e Lazar Samardzic. I nerazzurri, infastidi dopo il cambio delle condizioni, hanno deciso di rinunciare al 21enne centrocampista ...L'Inter rinuncia definitivamente a Lazar Samardzic. Questo quanto riferisce Sky Sport in merito alla trattativa dei nerazzurri per il centrocampista serbo,.