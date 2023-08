Inter-Monza | gli ultimi 2 arrivati a disposizione! Un solo dubbio – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è l’attesissimo esordio in campionato dei vice Campioni d’Europa. Inzaghi parlerà alla vigilia della sfida cercando di sciogliere l’unico grande, ovvero la presenza di Acerbi. Di seguito le ultime di Paventi su Sky Sportè la sfida in programma sabato 19 agosto alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la prima giornata di campionato. Simone Inzaghi deve ancora sciogliere un grande: «Alla vigilia del match parlerà Inzaghi che dirà come si sono inseriti i nuovi: Carlos Augusto e Arnautovic saranno a disposizione ma la cosa più importante da capire è se il tecnicoista riuscirà a recuperare Acerbi, che è il vero grandedella prima di campionato. Intanto ad Appiano stanno arrivando ...