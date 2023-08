Inter | il clamoroso ritorno al posto di Correa fa discutere i tifosi - Top News

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Stando a quanto riferisce Gazzetta.it , nel mercato dell'usato sicuroista dopo Arnautovic potrebbe rientrare nei piani del club Alexis Sanchez , dal 2019 al 2022 in nerazzurro per poi approdare ...

... è disposto ad accogliere chiunque ('Ci guadagna anche se al posto di Correa venisse un tronco di legno'), e un utente analizza le cose in una prospettiva pragmatica: 'L'guadagnerebbe 15 ...Samardzic e, colpo di scena: chi si inserisce,sgarbo della big...scudetto per determinare quale sarà la squadra a conquistare la vittoria finale dopo il...è veloce e forte fisicamente Un altro 'figlio d'arte' è il protagonista del mercato estivo dell'

Clamoroso Inter, Samardzic ci ripensa: i motivi dell'intoppo della trattativa Corriere dello Sport

Secondo indiscrezioni, alcuni club di Serie A avrebbero chiesto alla FIGC di non versare al Napoli la clausola per liberare Spalletti.Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell'Inter. La notizia, che oggettivamente ha del clamoroso, anche se nelle ultime ore si era capito come tra il centrocampista dell'Udinese e il club allenato da ...