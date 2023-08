Inter | Gazzetta dello Sport | “Samardzic saltato | trattativa interrotta”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’è sempre più lontana da Lazar, secondo quanto riportato in queste ore dalla. Nonostante le visite mediche già sostenute dal giocatore dell’Udinese e l’accordo raggiunto tra i due club, lasembra ormairotta. Il quotidiano rivela ulteriori dettagli, con il padre diche ha cercato di ingaggiare anche un terzo agente diverso per provare a chiudere l’operazione. Niente da fare, le discussioni sull’accordo e sulle commissioni non è stato trovato e così sembra tuttodefinitivamente. Adessotornerà ad allenarsi con l’Udinese, probabilmente a parte fino al termine del mercato. Attenzione ai possibili inserimenti sia in Italia (Juventus e ...