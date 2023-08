Inter | Carlos Augusto | “Sono molto contento di giocare a San Siro”

(Di mercoledì 16 agosto 2023)vistato dal canale ufficiale del club, il nuovo esterno sinistro dell', ha parlato in vista della nuova stagione

FOTOGALLERY Foto Sito%s Foto rimanenti Calciomercato Paredes e Sanches alla Roma: tutte le ufficialità Dopo l'annuncio dell'diAugusto, oggi tocca alla Roma ufficializzare un ..."Orgoglioso di entrare a far parte di questo grandissimo club. Grazie, non vedo l'ora di ripagare la fiducia in campo". CosìAugusto si presenta al mondo dell', dopo l'ufficialità dell'acquisto dal Monza. L'esterno brasiliano sostituirà nella rosa Robin Gosens, che ieri è stato ufficialmente ceduto ai tedeschi ...FOTOGALLERY Foto Sito%s Foto rimanenti Calciomercato Paredes e Sanches alla Roma: tutte le ufficialità Dopo l'annuncio dell'diAugusto, oggi tocca alla Roma ufficializzare un ...

Carlos Augusto all'Inter al Monza: il comunicato ufficiale e i dettagli Tuttosport

Tifosi nerazzurri a bocca aperta: Samardzic con una mossa a sorpresa lancia messaggi ma la scelta è definitiva.L'annuncio dal sapore di retroscena che ammette la volontà di Carlos Augusto di giocare per una grande squadra come l'Inter, questo è il suo momento ...