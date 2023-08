Inter | altro capitolo del caso Samardzic | ora si allena con l’Udinese | Ausilio conferma lo stallo | Primapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-15 23:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Giungono nuovi aggiornamenti sul fronte, che da giorni blocca il centrocampo dell’tra incertezze e colpi di scena. Dopo il rallentamento dell’affare, il giocatore era rientrato domenica a Udine, visto il mancato accordo tra l’e l’entourage del serbo. Ora, da Udine unpasso che allontana il centrocampista dall’: è tornato adrsi in Friuli. Come riportato da Sportitalia, il giocatore è infatti sceso in campo per una seduta d’mento nel pomeriggio di oggi – per ora solo a parte – senza unirsi ai compagni. Il tempo scorre e lui vuole farsi trovare pronto, qualsiasi sia la sua destinazione. Ulteriori segnali ...

Ungol di Leo Messi porta l'Miami in finale di League Cup. La squadra della Florida ha battuto per 4 a 1 la Philadephia Union in Pennsylvania. L'argentino ha marcato nove reti in sei presenze ...Unsogno che posso realizzare. La Bundesliga. Il mio paese. Per la prima volta. Grazie di tutto. Grazie di cuore. Robin'Poi, il colpo di scena: l'ex allenatore die Manchester City rassegna ufficialmente le ... Il secondo piano A pensato da Gravina, l'grande allenatore attualmente libero sulla piazza. Lo ...

Inter, altro capitolo del caso Samardzic: si sta allenando con l'Udinese Calciomercato.com

L’ironia, come faro per affrontare la vita. Le persone intelligenti, e gli amori, di cui circondarsi. Gli amici che ti prendono in giro e il non prendersi mai sul serio. L’attrice, antidiva d’Italia, ...Thuram potrebbe essere la plusvalenza dell'Inter per il prossimo anno nel caso in cui il francese dovesse far bene. Nuovo affare alla Onana