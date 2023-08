Intel-Tower | saltato l' accordo di fusione da 5 | 4 miliardi Intel pagherà una penale di 353 milioni

non acquisiràSemiconductor per 5,4 miliardi di dollari come concordato nel febbraio 2022 . A far saltare l'accordo è l'impossibilità di " ottenere tempestivamente le autorizzazioni ...Impossibile avere autorizzazioni necessarie per closing . Stop all'acquisizione dell'israelianaSemiconductor da parte di. Il gruppo californiano ha raggiunto un accordo per risolvere il precedente accordo, siglato a febbraio 2022, a causa dell'impossibilita' di ottenere le ...Soluzioni suggerite per i data scientist: Dell Precision 7920Workstation con grafica NVIDIA RTX Pro e processoriXeon. Dell Precision 5820Workstation con grafica NVIDIA RTX Pro e ...

Intel-Tower, saltato l'accordo di fusione da 5,4 miliardi. Intel pagherà ... DDay.it

Coherent issues a weaker-than-expected forecast, Cava's second-quarter profit beats expectations, and Intel calls off its acquisition of Tower Semiconductor.NEW YORK -Intel and Israeli contract chipmaker Tower Semiconductor's proposed $5.4 billion deal has been mutually terminated as they were unable to get timely regulatory approvals, the ...