Iniziate a Napoli le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono partite lesul lungomare dideldi, con la chiusura nella giornata odierna e il 21 agosto della spiaggia libera di Rotonda Diaz, il “Lido mappatella” meta in questo periodo di centinaia di napoletani e turisti, area che inizialmente doveva essere interdetta anche il 19 agosto. La chiusura per due giorni è stata disposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Resta aperta e fruibile la spiaggia di largo Sermoneta. Resta top secret la trama deldel regista partenopeo premio Oscar per la Grande Bellezza tornato a girare nella sua città dopo “E’ stata la mano di Dio”. Si sa solo che al centro della vicenda ci sarà una sirena, Partenope, e che per una ...