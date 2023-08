Infrastrutture | Germanà Lega | ' Salvini rilancia Sud | da sinistra solo chiacchiere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Il vicepremier e ministro dellee dei Trasporti, Matteo, sblocca cantieri e realizza opere da Nord a Sud puntando al rilancio e alla crescita di tutto il territorio nazionale. Per lo sviluppo della Calabria e della Sicilia, dal Mit concretezza e pragmatismo, a partire proprio dal ponte sullo Stretto, struttura fondamentale per il Meridione e per tutto il Paese. Da certala solita posizione ideologica, ma lestanno a zero. La grande attenzione die dellaalle necessità del Mezzogiorno, abbandonato per decenni dalla, è sotto gli occhi di tutti. Nessun taglio, i 5Stelle dormano pure sonni tranquilli: realizzeremo tutte le opere". Così in una nota il senatore siciliano Nino ...