Infrastrutture | De Cristofaro Avs | ' scippo di Salvini al Sud'

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Il taglio dei fondi previsti dal Pnrr per rendere più veloce la linea Lamezia Terme-Catanzaro e la Sibari-Porto Salvo in Calabria, dirottando i soldi ad alcune grandi opere ferroviarie in Piemonte, Lombardia e Veneto è una vergogna. Il Pnrr serve per ridurre le differenze territoriali e al Sud dovrebbe andare il 40% degli investimenti perché è l'area del Paese col maggior ritardo sulle, mentre il governo sposta i soldi dove ce n'è meno bisogno. Daunaal Sud. Questo governo sta facendo dei danni incalcolabili, aumentando povertà e disuguaglianza fra ceti sociali e territori". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo misto del Senato.