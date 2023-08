Incidente oggi a Gubbio | due morti e un ferito

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – Duee unin unavvenuto sulla strada statale 318 'di Valfabbrica' nella direttrice Perugia-Ancona, dove è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di. L’, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un furgone causando appunto il decesso di due persone e il ferimento di una terza. Il traffico è deviato e il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

L', per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'autovettura e un furgone causando appunto il decesso di due persone e il ferimento di una terza. Il traffico è deviato e il personale ...Secondo la ricostruzione dell'ufficio dello sceriffo di Jacksonville, al momento dell'i due bambini non erano soli in casa, ma erano affidati ad un adulto che è stato prelevato dagli ......dell'eliambulanzanelle campagne di Arpino . Un uomo, stando a quanto si apprende, è stato trasferito a Roma con il velivolo di soccorso a causa delle ferite riportate a seguito di un...

Tragico scontro tra quattro auto: muore una ragazza di 20 anni Today.it

Frontale tra due auto sulla Cassia, tre feriti. Si tratta di un romano e di due suore, una delle quali è in gravi condizioni. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di ...Crotone – Un uomo di 46 anni di Torino, Marco Avellone, è morto in un incidente nella notte di sabato 12 agosto avvenuto sulla statale 106 a Crotone, dove era in vacanza. L’uomo era in auto con la ...