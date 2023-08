Incidente a Casoria | scontro tra auto e scooter | grave 25enne

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile disono intervenuti in via Principe di Piemonte per unstradale. Lo scontro ha riguardato un'utilitaria guidata da un 34enne e uno scooter. Il 25enne in sella allo scooter è stato ...Originario di, si è formato nello storico conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, ... logo sul pantaloncino Sport 31 Lug 2023Statale 100, scontro fra 3 auto e 1 furgone ...La zona in cui è avvenuto l', in via Toscanini, a(provincia di Napoli) Il ritorno di fiamma, però, lo ha ustionato in varie parti del corpo . I soccorsi. Il giovane è stato subito ...

Incidente stradale a Casoria, ferito un motociclista Agenzia ANSA

Ieri sera, un tragico incidente stradale ha scosso la tranquillità di Via Principe di Piemonte a Casoria. I carabinieri della sezione radiomobile della ...Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casoria sono intervenuti in Via Principe di Piemonte, a Casoria, per un incidente stradale. Un'utilitaria guidata da un 34enne si è ...