... per la Formula Uno e per il Sistema Calcio sono vagonate di milioni, miliardi vitali per la sopravvivenza Leggi l'completa sul nuovo numero di Autosprint in edicola , oppure clicca qui ...... Marcus abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale. Dopo oltre ...familiari, tradimenti e vendette: sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di Fleat House ..., bugie, depistaggi ed errori investigativi. Nel delitto di via Poma c'è tutto e il ... Si tratta di un lavoro certosino, condotto attraverso la lettura delle tantissime carte dell'. Si ...

Inchiesta: intrighi di potere, l'assalto invisibile che passa dalla F.1 Autosprint.it

Un piano perfetto per accentrare nel Golfo persico sempre più ricchezza, motorsport e grande calcio ideali per lavare le coscienze sporche dei Paesi canaglia: la nostra inchiesta ...A firmare le circa 500 pagine pubblicate da Armando Editore sono Luca Dato e Igor Patruno, attraverso un’attenta rilettura delle carte dell’inchiesta ...