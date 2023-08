Incendio sul ponte fra Crimea e Russia | Putin ordina un' inchiesta

Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuocoponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. La circolazione dei veicoli e' stata sospesa. ...per estinguere l'",...Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuocoponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. La circolazione dei veicoli e' stata sospesa. ...per estinguere l'",...E' stato un ferragosto caratterizzato non solo dall'Montepellegrino, da roghi di rifiuti in diversi quartieri di Palermo. E' successo la notte del 14 allo Zen lungo la via Agesia di Siracusa e all'Addaura, in via Largo Cristoforo Colombo. ...

"Il momento in cui ha il via l'incendio su Monte Pellegrino: sembra che venga lanciato qualcosa" PalermoToday

I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme. Nel rogo non è rimasto ferito o intossicato nessuno e nel cascinale non erano presenti animali. Le alte fiamme, notate a chilometri ...Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. La circolazione ...