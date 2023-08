Incendio alle Hawaii | oltre 100 vittime L’appello di Obama | nato a Honolulu

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, dei mortidopo il più gravemai avvenuto negli Usa nell’ultimo secolo. Il numero delledei roghi che fra l’8 e il 13 agosto hanno semi distrutto l’isola di Maui, e in particolare la città di Lahaina, ha superato le 100 persone. Lo ha annunciato il goverre dell’arcipelago statunitense, Josh Green. “Ora sono 101 le vite perse” ha detto Green in un discorso televisivo aggiungendo che i soccorritori hanno finora battuto poco più di un quarto dell’area di ricerca che devono coprire. Il fondato timore è dunque che presto arriveranno notizie peggiori. “Ci sono certamente ancora dispersi ma non siamo in grado quantificarli con precisione” ha riferito la Polizia locale. Permangono condizioni di vento forte e siccità che non facilitano ...