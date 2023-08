Incendi alle Hawaii | il bilancio supera i cento morti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sono oltrele persone decedute negliche hanno fatto del rogo di Lahaina nell'isola di Maui, il più tragico della storia dell'arcipelago statunitense. Ildei, secondo quanto riferito dal governatorato dell'isola, non è ancora definitivo perché "ci sono certamente ancora dispersi ma non siamo in grado quantificarli con precisione", ha riferito la polizia locale.Permangono condizioni di vento forte e siccità che non facilitano i soccorsi. Nelle immagini le ricerche di altre persone tra le lamiere e gli edifici bruciati con l'aiuto di squadre cinofile. Sempre più forti anche le polemiche sulla mancata prevenzione e sulla cattiva gestione dell'emergenza, che hanno portato all'apertura di un' inchiesta ufficiale.

Hawaii, si tratta delle piante invasive . Poiché gli esseri umani sono un fattore X imprevedibile nell'innesco degli" che possono essere provocati per esempio con un fuoco d'artificio o ...... come quelle da e per la Sicilia, terra peraltro già drammaticamente vessata dae ora ...altro non fanno se non impoverire gli italiani soprattutto nel periodo che dovrebbe essere dedicato...Sale a 106 morti il bilancio accertato finora per gliHawaii, ma i funzionari locali sono convinti che arriver almeno a diverse centinaia, e soprattutto il timore che molti saranno bambini. A riportarlo il Wall Street Journal citando Elle ...

Incendi alle Hawaii, bilancio sale a 106 morti Adnkronos

(Agenzia Vista) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che si recherà "il prima possibile" alle Hawaii, teatro degli incendi più mortali del Paese in un secolo, per esaminare i danni. "Mia ...Le fiamme hanno distrutto gran parte di una città moderna come Lahaina, e sono dovute a un mix di fattori che hanno creato la tempesta perfetta ...