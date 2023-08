Incendi alle Hawaii | il bilancio delle vittime a Maui sale oltre 100 morti | si teme che molti siano bambini

...fondamentali ai bambini efamiglie che ne hanno bisogno ". Ricordiamo che al momento della stesura di questo articolo l'attuale bilancio delle vittime causate dagli spaventosiche hanno ...Biden e la First Lady Jill saranno a Maui il 21 agosto Joe Biden e la First lady Jill Biden voleranno a Maui il 21 agosto per toccare con mano i danni causati dagli. Lo rende noto la Casa ...L'FDNY riferisce inoltre che, in soli tre anni, nella città di New York glidovutibatterie agli ioni di litio hanno superato quelli provocati dall'uso dei fornelli e dal fumo di ...

Incendi alle Hawaii, bilancio sale a 106 morti Adnkronos

E' di 106 morti accertati il nuovo bilancio delle vittime degli incendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii. Lo riporta la Cnn mentre il governatore Josh Green ha ammesso le difficoltà ...Il bilancio delle vittime degli incendi alle Hawaii, i più letali negli Stati Uniti da oltre un secolo, ha superato i 100 morti. Lo hanno reso noto le autorità locali, che stanno ancora lottando per r ...