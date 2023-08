Incendi alle Hawaii | il bilancio delle vittime a Maui sale oltre 100 morti

Roma, 16 ago. Ha raggiunto quota 101, superando dunque la soglia psicologica del centinaio, il numero delle vittime accertate degliHawaii che hanno fatto del rogo di Lahaina nellisola di Maui, il piu' tragico della storia dellarcipelago statunitense. Il bilancio dei morti, secondo quanto riferito dal governatorato ...Leggi Anche Hawaii in fiamme, la testimonianza di un'italiana: 'Scene da Pompei' Leggi AncheHawaii, Nyt: i pompieri hanno trovato idranti senz'acqua Il bilancio dei morti, secondo quanto riferito dal governatorato dell'isola, non è ancora definitivo perché 'ci sono certamente ancora ......o idrogeologici (+57%) mentre sono in calo glidi vegetazione ( - 52%) e i casi di...di Ferragosto Infine il ministro Matteo Piantedosi si è rivolto con un video messaggioforze di ...

Centinaia ancora i dispersi nell'incendio più mortale in più di un secolo negli Stati Uniti. La città di Lahaina, sulla costa occidentale di Maui, è stata quasi interamente avvolta dalle fiamme: ...Alle Hawaii sale ancora il bilancio delle vittime. Sono 101 le persone morte a causa dei roghi che hanno devastato l'isola di Maui radendo praticamente al suolo i 2mila edifici di Lahaina, antica capi ...